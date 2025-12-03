شرم الشيخ تستضيف المؤتمر الـ15 لاتحاد النحالين العرب

استضافت مدينة شرم الشيخ، فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر لاتحاد النحالين العرب، الذي انطلقت فعاليات اليوم الأربعاء، بمشاركة 27 دولة من مختلف قارات العالم، وهو أكبر تجمع دولي متخصص في تربية النحل وصناعة العسل تشهده المنطقة العربية.



وشهد فعاليات الافتتاح الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلاً لوزير الزراعة المصري، وفتحي بخيري، رئيس اتحاد النحالين العرب، إضافة إلى قيادات القطاع الزراعي في مصر، وكبار الشخصيات الدولية المشاركة. ورئيس منظمة الابيمونديا العالمية.



كما شاركت وفود رسمية من جميع الدول العربية، إلى جانب وفود من "الصين، روسيا، الهند، أوزبكستان، الولايات المتحدة، كندا، البرازيل، إيطاليا،ألمانيا، بولندا، سلوفينيا"، وغيرها من الدول الكبرى في صناعة النحل عالميًا.



وأكد فتحي بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب، أن النسخة الحالية هي الأكبر والأقوى منذ تأسيس الاتحاد عام 1994، مشيرًا إلى أن هذا التطور يأتي نتيجة سياسة الاتحاد خلال السنوات الخمس الأخيرة في الانفتاح الدولي وتبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا الحديثة.



وأشار إلى أن المؤتمر أصبح بالفعل حدثًا دوليًا بامتياز، ولم يعد مقتصرًا على المنطقة العربية، بل محطة عالمية تشهد حضورًا واسعًا من القوى الكبرى في هذا القطاع.



ويشمل الحدث مؤتمرًا علميًا يترأسه العالم الكبير الدكتور محمد عمر، أستاذ تربية النحل بجامعة أسيوط، وعضوية كوكبة من كبار علماء مصر.



ويناقش المؤتمر أحدث الأبحاث في تربية النحل، جودة العسل، التحسين الوراثي، الأمراض، وتكنولوجيا الإنتاج، إضافة إلى ورش عمل متخصصة في التذوق الحسي للعسل، واستخراج سم النحل، وغيرها من المجالات الدقيقة في صناعة النحل.



كما يشمل المؤتمر معرضا دوليا يضم أكثر من 30 عارضًا من منتجي العسل المصري، وشركات مستلزمات النحالة، ليكون نافذة حية يطلع من خلالها العالم على جودة العسل المصري وتميزه.



والمعرض يدعم بشكل مباشر خطة تنمية صادرات عسل النحل المصري والحفاظ على ريادة مصر في تصدير طرود النحل الحي للأسواق العالمية، ويعد حدثا دوليا يعزز مكانة مصر عالميًا، لكونه يزخر بهذا الزخم الكبير من المشاركات الدولية والعلمية، ويرسخ مكانة مصر كدولة محورية في صناعة العسل وتربية النحل، ويعزز موقعها على خارطة الإنتاج والتصدير.