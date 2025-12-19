بركات وعبد القوى يتصدران الحصر العددي بانتخابات أشمون بالمنوفية

أنهت اللجنة العامة رقم 4 المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة أشمون بمحافظة المنوفية، أعمال فرز وتجميع أصوات الناخبين في جولة الإعادة للمرحلة الثانية.

جاء الإعلان عقب مراجعة دقيقة لكافة المحاضر الواردة من اللجان الفرعية والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة، حيث وثقت النتائج إرادة الكتلة التصويتية بالدائرة عقب يومي تصويت شهدا إقبالاً ملحوظًا من المواطنين بمختلف القرى والوحدات المحلية التابعة لمركز أشمون، تحت إشراف قضائي كامل لضمان دقة ونزاهة الحصر العددي المجمع.

وكشفت نتائج الحصر العددي عن حصول المرشح محمد فايز بركات على 77 ألفًا و540 صوتًا، ليتصدر قائمة الحاصلين على أعلى الأصوات بالدائرة، بينما نال المرشح صابر عبد القوى 56 ألفًا و737 صوتًا.

كما أظهرت المؤشرات الحسابية حصول المرشح محمود محيي الدين على 45 ألفًا و690 صوتًا، في حين بلغ رصيد المرشح محمد العراقي 41 ألفًا و135 صوتًا.

وجرت عمليات العد داخل مقر اللجنة العامة وسط تواجد قضائي مكثف ومتابعة تنظيمية دقيقة، لضمان مطابقة الأصوات الصحيحة والباطلة للمحاضر الرسمية قبل رفعها للجهات المختصة.

وتأتي هذه النتائج ضمن العملية الانتخابية الشاملة التي تشهدها محافظة المنوفية، والتي تضم نحو 500 مقر انتخابي و542 لجنة فرعية وعامة، مخصصة لاستقبال ما يقرب من 2 مليون و973 ألف ناخب على مستوى المحافظة.

وسارت الإجراءات وسط استعدادات تنظيمية وتأمين أمني شامل لضمان انتظام سير العملية الانتخابية حتى انتهاء أعمال الفرز، مع التأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان النتائج النهائية واعتمادها رسميًا وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، بعد إضافة أصوات المصريين بالخارج وفحص كافة الطعون التظلمية.