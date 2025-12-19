إعلان

بركات وعبد القوى يتصدران الحصر العددي بانتخابات أشمون بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

04:11 ص 19/12/2025

بركات وعبد القوى يتصدران الحصر العددي بانتخابات أش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أنهت اللجنة العامة رقم 4 المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة أشمون بمحافظة المنوفية، أعمال فرز وتجميع أصوات الناخبين في جولة الإعادة للمرحلة الثانية.

جاء الإعلان عقب مراجعة دقيقة لكافة المحاضر الواردة من اللجان الفرعية والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة، حيث وثقت النتائج إرادة الكتلة التصويتية بالدائرة عقب يومي تصويت شهدا إقبالاً ملحوظًا من المواطنين بمختلف القرى والوحدات المحلية التابعة لمركز أشمون، تحت إشراف قضائي كامل لضمان دقة ونزاهة الحصر العددي المجمع.

وكشفت نتائج الحصر العددي عن حصول المرشح محمد فايز بركات على 77 ألفًا و540 صوتًا، ليتصدر قائمة الحاصلين على أعلى الأصوات بالدائرة، بينما نال المرشح صابر عبد القوى 56 ألفًا و737 صوتًا.

كما أظهرت المؤشرات الحسابية حصول المرشح محمود محيي الدين على 45 ألفًا و690 صوتًا، في حين بلغ رصيد المرشح محمد العراقي 41 ألفًا و135 صوتًا.

وجرت عمليات العد داخل مقر اللجنة العامة وسط تواجد قضائي مكثف ومتابعة تنظيمية دقيقة، لضمان مطابقة الأصوات الصحيحة والباطلة للمحاضر الرسمية قبل رفعها للجهات المختصة.

وتأتي هذه النتائج ضمن العملية الانتخابية الشاملة التي تشهدها محافظة المنوفية، والتي تضم نحو 500 مقر انتخابي و542 لجنة فرعية وعامة، مخصصة لاستقبال ما يقرب من 2 مليون و973 ألف ناخب على مستوى المحافظة.

وسارت الإجراءات وسط استعدادات تنظيمية وتأمين أمني شامل لضمان انتظام سير العملية الانتخابية حتى انتهاء أعمال الفرز، مع التأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان النتائج النهائية واعتمادها رسميًا وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، بعد إضافة أصوات المصريين بالخارج وفحص كافة الطعون التظلمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات مجلس النواب 2025 جولة الإعادة الحصر العددي نتائج المنوفية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* المغرب يتوج بكأس العرب
خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟