رئيس الوزراء: استصلاح فدان الأرض يُكلف الدولة 300 ألف جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تولي أولوية قصوى لتوفير الأراضي المستصلحة وفق رؤية متكاملة تضمن جاهزيتها للزراعة، مؤكدًا أن الحكومة لن تطرح أي أراض إلا بعد الانتهاء الكامل من أعمال المرافق، نظرًا لأهمية الترفيق كعنصر أساسي لنجاح مشروعات الاستصلاح الزراعي.

وأوضح رئيس الوزراء أن تأخر تسليم بعض الأراضي يرجع في الأساس إلى أعمال توصيل المرافق، مشيرًا إلى أن طرح الأراضي دون ترفيق قد يكون أسهل من الناحية الإجرائية، لكنه في النهاية يضر بالمزارع الذي يتحمل أعباء إضافية ويواجه صعوبات في بدء النشاط الزراعي.

وأكد مدبولي أن تكلفة توفير المرافق تفوق قدرات الأفراد وشركات القطاع الخاص، لافتًا إلى أن تكلفة استصلاح فدان واحد تتراوح ما بين 250 إلى 300 ألف جنيه، وهو ما يصعب على المستثمرين تحمله حال ترك الأمر بالكامل للقطاع الخاص.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعمل وفق خطة واضحة في هذا الملف، موضحًا أنه من المتوقع خلال العامين المقبلين جني ثمار مشروعات الدلتا الجديدة ومبادرات استصلاح الأراضي الجارية.

وأوضح مدبولي أن التحدي الأكبر في عملية استصلاح الأراضي يتمثل في ملف المياه، مؤكدًا أن نحو 25% من مساحة مصر صالحة للزراعة، إلا أن محدودية الموارد المائية تمثل التحدي الرئيسي، وهو ما تتعامل معه الدولة من خلال مشروعات قومية وإدارة رشيدة للموارد المتاحة.