وحدة السكان بالشرقية تنفذ 42 ندوة توعوية

أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بالدور الفعّال الذي تقوم به وحدة السكان بالديوان العام، بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023–2030، بما يسهم في تنمية الأسرة المصرية والارتقاء بجودة حياة المواطنين

وأكد المحافظ أن مبادرات التمكين الاقتصادي ودعم القضية السكانية تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بالنتائج الإيجابية التي حققتها وحدة السكان في هذا الإطار.

من جانبها، أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز، نائب محافظ الشرقية، أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات التنفيذية للتغلب على التحديات التي قد تواجه جهود التنمية، والعمل على تحقيق مستهدفات الدولة في تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للمواطنين

وفي السياق ذاته، أوضحت ريهام رجب، مديرة وحدة السكان بالمحافظة، أن الوحدة نفذت مبادرة التمكين الاقتصادي والشمول المالي، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية وحدة السكان المركزية، ومؤسسة صناع الخير، وبنك مصر، حيث جاءت محافظة الشرقية ضمن المرحلة الثانية من المبادرة لتعظيم الاستفادة وتمكين الشباب من الجنسين اقتصاديًا.

وأضافت أن المبادرة نُفذت خلال الفترة من مايو حتى نوفمبر 2025، في ستة مراكز بالمحافظة وتشمل: بلبيس، أبو حماد، الحسينية، فاقوس، ديرب نجم، وأولاد صقر، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، من بينها جهاز تنمية المشروعات، ومديرية الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والصحة، وهيئة تعليم الكبار، وفرع ثقافة الشرقية، ومكتبة مصر العامة، ووحدة «أياد مصر».

وأشارت مديرة وحدة السكان إلى أن المبادرة حققت إنجازات ملموسة في مجال تمكين الشباب اقتصاديًا وتطوير مهاراتهم، حيث تم تنفيذ 42 ندوة تدريبية، إلى جانب تقديم خدمات مالية بمزايا وإعفاءات خاصة للشباب من الجنسين، فضلًا عن تعريفهم بكيفية بدء مشروعات صغيرة خاصة لتعزيز فرصهم في سوق العمل.

وأوضحت أن عدد المستفيدين من المبادرة بلغ 6357 شابًا وشابة، بنسبة إنجاز وصلت إلى 106% من المستهدف، بما يعكس نجاح المبادرة في دعم الشباب وتأهيلهم للانطلاق نحو مستقبل مهني أفضل