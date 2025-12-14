إعلان

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة فاسدة في الشرقية

كتب : ياسمين عزت

10:57 ص 14/12/2025

أسمدة فاسدة ارشيفية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية من ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم بدون فواتير، و120 طن سوبر فوسفات غير صالحة للاستخدام الزراعي، داخل مخزن تابع لإحدى شركات الأسمدة بمركز بلبيس.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بتشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية حفاظًا على الدعم المخصص للمواطنين.

وشُنت الحملة التموينية المكبرة برئاسة المهندس حسين الربع مدير إدارة تموين بلبيس، وبالاشتراك مع مباحث التموين، حيث كشفت عن وجود كميات كبيرة من السولار المدعم المخزن دون مستندات رسمية، إلى جانب أسمدة زراعية غير مطابقة للمواصفات، في مخالفة جسيمة تمثل غشًا وتدليسًا وإضرارًا بالمزارعين.

وأكد المهندس السيد حرز الله استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس منظومة الدعم أو تهدد صحة وسلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

