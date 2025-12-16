الشرقية تفتح باب التقديم للإشراف على حج الجمعيات وتوضح الشروط

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية عن فتح باب التقديم لمشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 2026، بدءًا من يوم الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري وحتى نهاية الشهر.

وأوضحت تضامن الشرقية أبرز شروط الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرشحة، على أن تكون مقيدة وفقًا لقانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، وأن يكون قد مر على قيدها عام على الأقل حتى 31 ديسمبر 2025، وألا تكون قد وقعت عليها مخالفات قانونية أو مالية غير مُزالة.

وأشارت إلى أن الجمعية يحق لها ترشيح مشرف واحد فقط، ويجوز ترشيح اثنين في حال تجاوز مصروفاتها 5 ملايين جنيه، مؤكدة أن المرشح يجب أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ، ويتمتع بالثقافة الإدارية والدينية المناسبة، وألا يتجاوز السن 60 عامًا لأصحاب الخبرات و50 عامًا للمتقدمين الجدد، على ألا يقل عن 30 عامًا، ويتم حساب السن في 30 يونيو 2026.

وأوضحت التضامن أن التقديم يتم يدويًا لدى مديريات التضامن الاجتماعي خلال الفترة المحددة، وفقًا للنماذج المتاحة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج، مع إعلان أسماء المقبولين خلال 3 أيام من غلق باب التقديم، وإتاحة التظلم للمستبعدين وفق الضوابط المقررة.

وجاء إعلان تضامن الشرقية بعد إعلان الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، عن فتح باب التقديم لاختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ – 2026م، اعتبارًا من 16 ديسمبر وحتى 31 ديسمبر الجاري.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي اعتماد ضوابط اختيار المشرفين، حيث يتم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، مع تشكيل بعثة إشرافية من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والعاملين بمديريات التضامن الاجتماعي، وفقًا للشروط والقواعد المعتمدة. كما يتم اختيار مشرف عام من بين المشرفين الفائزين بكل محافظة للتنسيق بين المؤسسة وبعثة الحج، ويجوز تعيين أكثر من مشرف عام في حال تعدد مستويات الحج داخل المحافظة الواحدة.

وشددت الوزيرة على عدم قبول أي طلبات خارج المنظومة أو بعد المواعيد المحددة، مشيرة إلى أن اجتياز الاختبارات شرط أساسي، حيث تُعقد اختبارات تحريرية أونلاين للمتقدمين الجدد، ويشترط الحصول على 65 درجة على الأقل من 100، مع إعلان النتيجة فور انتهاء الاختبار، وإتاحة التظلم خلال أسبوع من تاريخ الاختبار.