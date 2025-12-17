أعلن مرفق إسعاف الشرقية رفع حالة التأهب القصوى بكامل منظومته التشغيلية، تزامنًا مع انطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب اليوم وغدًا، وذلك في إطار خطة تأمين العملية الانتخابية وضمان سرعة الاستجابة لأي طوارئ.

ودفع المرفق بـ90 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية للتمركز بمحيط اللجان الانتخابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع تعزيز المناطق ذات الكثافات التصويتية بسيارات احتياطية لضمان التدخل الفوري خلال ساعات الذروة.

وشملت الخطة مراجعة كاملة لتجهيزات سيارات الإسعاف ونقاط الارتكاز، والتأكد من جاهزية أجهزة التنفس الصناعي، ومزيلات الرجفان القلبي، وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية، إلى جانب توافر مستلزمات دعم الحياة الأساسية والمتقدمة.

كما تعمل غرفة العمليات الرئيسية بإسعاف الشرقية على مدار 24 ساعة، في اتصال مباشر مع غرفة العمليات المركزية بهيئة الإسعاف المصرية وغرفة عمليات المحافظة، لمتابعة الأوضاع ميدانيًا واتخاذ القرارات اللازمة بشكل فوري.

وأكد المرفق أن خطة التأمين الانتخابي لا تؤثر على سير العمل اليومي، مع استمرار تقديم الخدمات الإسعافية الطارئة للمواطنين على مدار الساعة عبر الرقم الموحد 123.