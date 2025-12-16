انطلاق الامتحانات محو الأمية بدورة يناير 2026 فى الشرقية

أعلنت محافظة الشرقية، انطلاق الامتحانات الفورية لدارسي محو الأمية بدورة يناير 2026، وذلك بفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة، بمشاركة طلاب الكليات بجامعة الزقازيق، حيث تقدم للامتحانات 750 دارسًا ودارسة، وبلغ عدد الناجحين 710.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لتنفيذ أنشطة وبرامج فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى القضاء على الأمية والنهوض بالمنظومة التعليمية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، من هيئات حكومية ومديريات خدمية، إلى جانب القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لضمان تنفيذ برامج محو الأمية بكفاءة داخل القرى والمراكز والوصول إلى الفئات المستهدفة.

ومن جانبه، أوضح لؤي عبد الله سليم، مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية، أن الامتحانات الفورية لدورة يناير 2026 انطلقت بمشاركة طلاب جامعة الزقازيق، لافتًا إلى أن لجان الامتحان شهدت متابعة دقيقة من أعضاء لجنة تقييم الأداء بالفرع، مع تطبيق المعايير المعتمدة لضمان النزاهة والانضباط داخل اللجان.

وأضاف مدير الفرع، أن الامتحانات عُقدت بمراكز ديرب نجم، القنايات، كفر صقر، شرق الزقازيق، غرب الزقازيق، بلبيس، وصان الحجر، وسط انتظام كامل لسير اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للدارسين، بما يضمن أداء الامتحانات بسهولة ويسر.