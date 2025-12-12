العثور على جثة شاب داخل منزل مهجور بالشرقية.. وصديقه يكشف السر

الشرقية - ياسمين عزت:

عثرت الأجهزة الأمنية في منطقة كفر الزقازيق بمحافظة الشرقية، أمس الخميس، على جثمان شاب داخل منزل مهجور بشارع العمدة، وذلك عقب بلاغ تلقّته الشرطة من الأهالي يفيد بالعثور على الجثمان في ظروف غامضة.

وانتقلت قوة من مباحث قسم شرطة ثانِ الزقازيق، بقيادة الرائد حسن أباظة رئيس المباحث، إلى موقع البلاغ لإجراء الفحص والمعاينة.

وتبين من المعاينة الأولية أن الجثمان لشاب في العقد الثالث من العمر، يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد عليه أي آثار إصابات أو عنف.

وباستدعاء أسرة المتوفَّى وأحد أصدقائه، أفادوا بأنه كان يعاني من الإدمان خلال الفترة الأخيرة، وأنه اعتاد التسلل مع صديقه إلى المنزل المهجور لتعاطي المواد المخدرة، مؤكدين عدم اتهامهم لأي شخص بالتسبب في وفاته.

وجرى التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.