بالصور- لجنة فنية تعاين موقع خروج عربة قطار عن القضبان بالمنوفية

شهدت مدينة المنيا الجديدة، اليوم الأربعاء، انقلاب سيارة نصف نقل "صندوق" أثناء سيرها على الطريق الأوسطي، مما أسفر عن إصابة شخصين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل، مما تسبب في إغلاق الطريق الأوسطي.

انتقلت الإسعاف وقوات الحماية المدنية لموقع الحادث، وتم الدفع بأحد الأوناش لرفع السيارة وتم فتح الطريق مرة أخرى.

تسبب الحادث في إصابة شخصين من مستقلي السيارة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.