بالصور- خروج عربة قطار عن القضبان بمحطة الحامول في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

12:44 م 17/12/2025
    خروج عربة القطار بالحامول عن القضبان_1
    نزول الركاب من القطار

خرجت عربة من القطار رقم 544 المتجه من طنطا إلى القاهرة عن مسارها أثناء توقفه بمحطة الحامول بنطاق مركز منوف بمحافظة المنوفية، دون تسجيل أي إصابات بين الركاب.

وكشفت رئاسة مركز منوف عن الدفع بفرق الطوارئ إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، للتعامل السريع مع الموقف وتأمين المنطقة المحيطة بالمحطة.

وتواصل فرق السكة الحديد أعمال رفع العربة وإعادتها إلى مسارها الطبيعي، مع تطبيق إجراءات السلامة اللازمة لضمان انتظام حركة القطارات وعدم تأثر جدول التشغيل.

خروج عربة قطار عن القضبان محطة الحامول المنوفية

