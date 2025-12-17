بالصور- خروج عربة قطار عن القضبان بمحطة الحامول في المنوفية

بالصور- لجنة فنية تعاين موقع خروج عربة قطار عن القضبان بالمنوفية

خرجت عربة من القطار رقم 544 المتجه من طنطا إلى القاهرة عن مسارها أثناء توقفه بمحطة الحامول بنطاق مركز منوف بمحافظة المنوفية، دون تسجيل أي إصابات بين الركاب.

وكشفت رئاسة مركز منوف عن الدفع بفرق الطوارئ إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، للتعامل السريع مع الموقف وتأمين المنطقة المحيطة بالمحطة.

وتواصل فرق السكة الحديد أعمال رفع العربة وإعادتها إلى مسارها الطبيعي، مع تطبيق إجراءات السلامة اللازمة لضمان انتظام حركة القطارات وعدم تأثر جدول التشغيل.