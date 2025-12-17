افتتح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان ، مشروع الصيانة الشاملة لرفع كفاءة وتطوير مدرسة أحمد أبازيد الرسمية للغات، وذلك فى إطار جهود تحسين البنية التحتية للمدارس بالمحافظة وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

وأشاد وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان، بمستوى تجهيزات المدرسة، وأكدا أن تطويرها وتحويلها إلى صرح تعليمي متميز يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة تساعد التلاميذ على التحصيل الدراسى.

واستمع الوزير والمحافظ إلى شرح تفصيلى حول مشروع الصيانة الشاملة بالمدرسة، التي تمتد على مساحة 1880 مترًا مربعًا، كما تضم المدرسة 450 طالبا وطالبة بمرحلة رياض الأطفال، و 1092 طالباً وطالبة بالمرحلة الإبتدائية ، وقد تم تطوير المبنى المدرسى وفقًا لمعايير الجودة، فضلاً عن تحديث المرافق المختلفة بالمدرسة، والانتهاء من أعمال الدهانات والتشجير.