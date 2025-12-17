بعد فيديو "أعمال البناء".. إحالة مدير مدرسة ومعلم للتحقيق في قنا

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، عن إحالة مدير مدرسة إعدادية ومعلم زراعة بإدارة نقادة التعليمية إلى التحقيق، على خلفية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر عددًا من الطلاب أثناء قيامهم بأعمال بناء داخل فناء المدرسة.

وأوضح المصدر، أن الواقعة تعود إلى قيام معلم الزراعة بتنفيذ نشاط تعليمي خلال الحصة الأخيرة من اليوم الدراسي، مشيرًا إلى أن مشاركة الطلاب جاءت – بحسب أقواله – دون إجبار، وفي إطار مساعدة المعلم أثناء النشاط، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الواقعة قيد التحقيق للوقوف على ملابساتها كاملة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وكان مستخدمو موقع “فيسبوك”، تداولوا مقطع فيديو يُظهر طلابًا بإحدى المدارس الإعدادية التابعة لإدارة نقادة التعليمية، يرتدون الزي المدرسي، أثناء مشاركتهم في أعمال بناء باستخدام أدوات بدائية داخل فناء المدرسة، ما أثار موجة من الغضب والاستياء بين أولياء الأمور.

وأظهر الفيديو مشاهد اعتبرها كثيرون مخالفة للوائح والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية، فضلًا عن كونها تُعرّض حياة الطلاب للخطر، خاصة في ظل غياب إجراءات السلامة المهنية أو الإشراف الهندسي المتخصص.

وأكدت مصادر تعليمية، أن المديرية تتعامل بجدية مع الواقعة، في إطار حرصها على سلامة الطلاب، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة داخل المؤسسات التعليمية.