يدلي 271 ألف و84 ناخب بمحافظة بورسعيد، بأصواتهم، اليوم الأربعاء، في انتخابات مجلس النواب، للاختيار ما بين اثنين من المرشحين يخوضان جولة الإعادة في الدائرة الأولى (بورفؤاد - الشرق - العرب - الضواحي).

ووقف الناخبون في طوابير أمام مقار لجان انتخابات مجلس النواب المزينة بأعلام مصر، وذلك للاختيار ما بين اثنين من المرشحين يتنافسان على المقعد الفردي للدائرة الأولى (بورفؤاد - الشرق - العرب - الضواحي) وتصدر النساء المشهد الانتخابي في الساعات الأولى من فتح أبواب التصويت.

أعلن اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، تجهيز 22 مقرًا انتخابيًا على مستوى المحافظة استعدادًا لاستقبال 271 ألف و84 ناخب ناخبًا و ناخبة في إعادة انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أنه تم استكمال عناصر الدعم اللوجستي والخدمي والأمني، وتنفيذ خطة متكاملة بمشاركة كافة المديريات والجهات المعنية لضمان بيئة آمنة لجميع المواطنين.

ويضم قسم الشرق 3 مراكز انتخابية بإجمالي 43 ألف 490 ناخب، بينما يضم قسم العرب 6 مراكز انتخابية بإجمالي 55 ألف و167 ناخب، وقسم الضواحي 7 مراكز انتخابية بإجمالي 97 ألف و702 ناخب، أما قسم شرطة بورفؤاد أول فيضم 5 مراكز انتخابية بإجمالي 69 ألف و277 ناخب، وقسم بورفؤاد ثان مركز انتخابي واحد بإجمالي 4998 ناخب.

وشملت الاستعدادات رفع درجة الجاهزية القصوى في جميع المرافق والقطاعات الحيوية بالمحافظة، كما نفذت فرق المحافظة داخل الأحياء ومدينة بورفؤاد حملات مكثفة حول المراكز الانتخابية، مع متابعة تجهيز المدارس المستضيفة للجان بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم من حيث الإضاءة ودورات المياه ووسائل التهوية والكهرباء، وتوفير غرف كنترول مجهزة للجان الرئيسية، مع تكثيف المرور الأمني والمروري على الطرق المؤدية من وإلى المراكز.

كما جرى تجهيز مداخل المراكز بمنحدرات ووضع كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، بالإضافة إلى فرق متطوعين لتقديم الدعم والمساعدة للفئات التي تحتاج ذلك أثناء دخول المراكز، لضمان راحة وسهولة الحركة لجميع المواطنين.

ومن جانبه، دعا محافظ بورسعيد، الناخبين إلى المشاركة بفاعلية والمساهمة في تعزيز العملية الديمقراطية بالمحافظة.

