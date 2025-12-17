بالصور- رجال الشرطة يساعدون ذوي الهمم وكبار السن في لجان جنوب سيناء

إقبال ملحوظ في أول أيام جولة إعادة انتخابات النواب بكفر الشيخ -صور

شهدت لجان مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، وتحديدًا لجنة مدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية الخاصة بالرجال، إقبالًا من قبل ذوي الهمم وكبار السن بعد ساعات قليلة من فتح اللجان خلال اليوم الأول للتصويت في جولة الإعادة بالدائرة الثانية، والتي مقرها قسم شرطة مدينة طور سيناء.

وقام رجال الشرطة بمساعدة ذوي الهمم وكبار السن، من خلال توفير كراسي متحركة داخل كل لجنة، ومرافقتهم حتى وصولهم داخل اللجان لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم.

وقال يوسف جلال، من ذوي الهمم، إنه يحرص على المشاركة الإيجابية في كافة الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدًا أن المشاركة واجب وطني، وأنه يجب على كل مواطن اختيار من يمثله في البرلمان.

وأشاد بالمجهودات التي يبذلها رجال الشرطة، الذين يحرصون على مساعدة ذوي الهمم وكبار السن، بالإضافة إلى تأمين العملية الانتخابية طوال اليوم، رغم التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة.

وتُجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء داخل 10 لجان بالدائرة الثانية على مستوى المحافظة، تشمل لجنة رئيسية و9 لجان فرعية، بواقع 5 مدارس بمدينة الطور، ومدرسة واحدة بكل من أبو رديس وأبو زنيمة، فيما تضم مدينة رأس سدر مقرين انتخابيين، وتقع اللجنة العامة بمدينة طور سيناء.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدائرة الثانية يبلغ 67,932 ناخبًا، منهم 16,421 ناخبًا وناخبة في مدينة رأس سدر، و6,135 ناخبًا وناخبة في مدينة أبو زنيمة، و5,420 ناخبًا وناخبة في مدينة أبو رديس، و39,966 ناخبًا وناخبة في مدينة طور سيناء.