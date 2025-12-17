إقبال ملحوظ في أول أيام جولة إعادة انتخابات النواب بكفر الشيخ -صور

شهدت اللجان الانتخابية بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إقبالا ملحوظًا من جانب عدد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في أول يومي جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025 وسط حراسة أمنية مشددة من جانب قوات الأمن المكلفة بتأمين العملية الانتخابية.

ويتنافس 20 مرشحًا في انتخابات جولة الإعادة في الدوائر الانتخابية الأربعة على مستوى محافظة كفر الشيخ لاختيار 10 مرشحين منهم يمثلون دوائرهم تحت قبة البرلمان طوال 5 أعوام مقبلة.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ، ضمن المحافظات المرحلة الثانية التي تجرى فيها جول الإعادة في انتخابات مجلس النواب يومي الأربعاء 17 والخميس 18 ديسمبر 2025 لاختيار 10 نواب بنظام الفردي.