تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، انتظام سير العملية الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع غرفة العمليات الرئيسية برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأكد المحافظ فتح جميع اللجان الانتخابية في المواعيد المقررة في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، مع توافر كافة التجهيزات اللازمة لتيسير عملية التصويت أمام المواطنين، وعدم رصد أية معوقات من شأنها التأثير على انتظام العملية الانتخابية، في ظل استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للناخبين، بما يضمن ممارسة حقهم الدستوري في أجواء من النظام والشفافية.

كما أكد متابعته الشخصية لسير العملية الانتخابية ميدانيًا، ومن خلال غرفة العمليات والشبكة الوطنية للطوارئ، مشددًا على أهمية توحيد الجهود بين مختلف الجهات للحفاظ على انتظام العملية الانتخابية واستمرار تصدر محافظة الشرقية للمشهد الانتخابي.