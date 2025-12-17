انتخابات مجلس النواب.. محافظ الدقهلية يوجه تحذيرًا عاجلًا لرؤساء المدن

شهدت الساعات الأولى من فتح باب التصويت في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، والتي تُجرى بها جولة الإعادة ضمن محافظات المرحلة الثانية، إقبالًا ضعيفًا خلال الساعات الأولى من فتح اللجان أبوابها، وذلك داخل 10 دوائر انتخابية.

وتابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال فتح اللجان بجميع المراكز والمقار واللجان الفرعية على مستوى المحافظة، من خلال مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن عدد المقار الانتخابية يبلغ 657 مقرًا، تضم 795 لجنة فرعية، بينما يبلغ عدد اللجان العامة 10 لجان. وأضاف أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين بلغ 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخب، موزعين على 10 دوائر انتخابية، ويتنافس فيها 42 مرشحًا على 21 مقعدًا بمجلس النواب.

وتأكد المحافظ، من خلال غرفة العمليات الرئيسية، من انتظام العمل داخل اللجان، مشددًا على توفير جميع سبل الراحة والأجواء المناسبة لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم. كما أجرى اتصالات هاتفية برؤساء المراكز والمدن والأحياء للاطمئنان على سير العملية الانتخابية بجميع اللجان.

ووجّه المحافظ مسؤولي غرف العمليات الفرعية بالإبلاغ الفوري عن أي طارئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق وبذل أقصى الجهود لإنجاح العملية الانتخابية بما يليق بمكانة محافظة الدقهلية وأهلها.

وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة احتياجات المواطنين داخل المراكز التكنولوجية وعدم تعطيل مصالحهم، مع المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والخدمات العامة، ورفع أي إشغالات، فضلًا عن متابعة حالة سقوط الأمطار ورفع أي تجمعات مائية أولًا بأول.

كما أكد على ضرورة انتظام منظومة العمل اليومية، ومتابعة مخالفات البناء، بالتزامن مع متابعة سير العمل في اللجان الانتخابية وتذليل أي عقبات أمام الناخبين، موجّهًا الشكر للسادة المستشارين المشرفين على العملية الانتخابية وجميع القائمين عليها.

وأكد المحافظ التزام جميع الأجهزة التنفيذية بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مشيدًا بجهود وزارة الداخلية، ممثلة في مديرية أمن الدقهلية، في تأمين وتيسير عملية تصويت الناخبين بحيادية كاملة.

كما شدد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة للجان الانتخابات كلٌّ في نطاقه، وتلبية أي احتياجات، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان، وتوفير جميع أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان والمشرفين عليها، وتذليل أي عقبات قد تطرأ.

ورافق المحافظ من غرفة عمليات المحافظة بالديوان العام اللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، والعميد الهيثم عواد المستشار العسكري، ومحسن طه مدير عام الإدارة العامة للمجالس واللجان، وأحمد حمدي مدير الشبكة الوطنية، إلى جانب القيادات الأمنية، ومديري المديريات المعنية، وأعضاء غرفة العمليات الخاصة بالانتخابات من مديري عموم الإدارات المختصة بديوان المحافظة، ورؤساء قطاعات الخدمات.