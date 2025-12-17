إعلان

تداول 16 ألف طن بضائع فى موانئ البحر الأحمر

كتب : حسام الدين أحمد

01:27 م 17/12/2025

تداول شاحنات البضائع بميناء سفاجا

رست 10 سفن تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وجرى تداول 16000 طن بضائع و797 شاحنة و101 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع و407 شاحنات و85 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع و390 شاحنة و16 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا، السفينة "SCI BOL CHANGAN"، اليوم الأربعاء، بينما تغادر السفينة "بوسيدون اكسبريس" مساء اليوم، واستقبل ميناء سفاجا أمس ثلاث سفن وهي "PELAGOS Express" و"PRIEDG"، و"الحرية"، فيما غادرته السفينتان "Alcudia Express" و"الحرية".

وشهد ميناء نويبع تداول 2000 طن بضائع و224 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين: الحسين، وسينا، وسجلت صالات الركاب ووصول وسفر 1960 راكباً.

موانئ البحر الأحمر بضائع حركة السفن

