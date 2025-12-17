العاملون بمتحف اللوفر يصوتون لصالح تمديد الإضراب

باريس - (أ ب) )



صوت العاملون بمتحف اللوفر لصالح تمديد الإضراب في المتحف الأكثر زوارا في العالم.

ويحتج العاملون النقابيون على نقص العمالة المستمر وتدهور المبنى وقرارات الإدارة الأخيرة- وتزايد والضغوط بعد عملية السرقة التي تعرض لها المتحف في أكتوبر الماضي.

وصدر القرار خلال اجتماع جمعية عامة خلال الصباح، بعدما تبنى العاملون قرار الإضراب بالإجماع مطلع هذا الأسبوع، ولم يتضح بعد ما إذا كان الإضراب سوف يؤدي لإغلاق كامل للمتحف اليوم أم لا، وقد اصطف الزائرون الذين يحملون تذاكر خارج المتحف في الصباح، في الوقت الذي تقييم فيه الإدارة عدد العاملين المتواجدين وما إذا كان كافيا لفتح صالات العرض بأمان.

وقالت النقابات إن الغضب يتصاعد بسبب نقص العمالة وتهالك البنية التحتية والزيادة المقررة في أسعار التذاكر لغير الأوروبيين.

ويشار إلى أن التوترات تصاعدت بسبب تداعيات سرقة المجوهرات من المتحف خلال ساعات النهار، مما كشف ثغرات أمنية كبيرة بالمتحف.