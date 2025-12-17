جهاز حدائق أكتوبر يعلن عن تنفيذ أول نموذج عصري جديد للأسواق التجارية

أعلن المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، عن تنفيذ أول نموذج عصري جديد للأسواق التجارية بالمدن الجديدة، وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للجهاز الهادف إلى توفير منظومة خدمات متكاملة ومتطورة لسكان المدينة.

وبحسب بيان، أوضح رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء من تنفيذ 10 أسواق تجارية وفق نماذج حديثة ومتطورة، تنوعت بين أسواق مكونة من دور واحد، وأخرى تضم دور أرضي ومتكرر، وذلك بعدد من المشروعات المختلفة داخل مدينة حدائق أكتوبر، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشار المهندس ياسر عبد الحليم إلى أنه جارٍ تنفيذ 5 أسواق تجارية جديدة متعددة النماذج ضمن مشروع سكن كل المصريين بمنطقة الغابة الشجرية، في إطار التوسع في إنشاء الخدمات التجارية المتكاملة بالمناطق السكنية الجديدة.

وكشف رئيس الجهاز أن خطة التنمية بالمدينة تتضمن أيضًا تنفيذ عدد من مراكز الشباب المتطورة، إلى جانب إنشاء المستشفى العام لمدينة حدائق أكتوبر بطاقة استيعابية تصل إلى 220 سريرًا، فضلًا عن تنفيذ 4 مدارس تشمل مراحل التعليم الأساسي والتجريبي والثانوي، والتي وصلت إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، وذلك دعمًا للبنية الخدمية وتحقيقًا لمفهوم جودة الحياة.

وأكد المهندس ياسر عبد الحليم أن الأعمال تسير بوتيرة متسارعة وفي سباق مع الزمن للانتهاء من المشروعات الجارية، بما يحقق التنمية الشاملة ويلبي تطلعات المواطنين وسكان مدينة حدائق أكتوبر.

