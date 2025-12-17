نائب محافظ الإسماعيلية يوجه بتوفير سبل الراحة للناخبين

تابع المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، جولة إعادة انتخابات مجلس النواب، التي انطلقت اليوم الأربعاء 17 ديسمبر، وتستمر حتى غدٍ الخميس 18 ديسمبر، من غرفة العمليات بالشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة.

وذلك بحضور المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج المستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، أعضاء غرفة عمليات انتخابات مجلس النواب بالإسماعيلية.

تابع نائب المحافظ، مع رؤساء المراكز والمدن انتظام العملية الانتخابية بكافة اللجان الانتخابية، موجهًا بتوفير كافة سبل الراحة للسادة الناخبين، وبسرعة إزالة أي معوقات قد تعرقل سير العملية الانتخابية، مع التأكيد على الالتزام بالحياد التام وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المرشحين.

كما تابع نائب محافظ الإسماعيلية التواجد الطبي ورفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي، حيث تم زيادة عدد سيارات الإسعاف إلى 80 سيارة، موزعة على محيط اللجان والمراكز الانتخابية، لضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة وتغطية كثافة توافد الناخبين، بما يحقق أعلى معدلات الأمان الصحي خلال سير العملية الانتخابية.

جديرًا بالذكر، أن محافظة الإسماعيلية قد قامت بتجهيز 168 مركزًا انتخابيًا بإجمالي 182 لجنة فرعية، وعدد اللجان العامة 3 لجان عامة لاستقبال 1009660 ناخب، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، بعدد 152 مدرسة، 11 معهدًا أزهريًا، 3 مراكز شبابية، ومركز ثقافة واحد ومكتب صحة واحد.

وتعد محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الثانية لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، والتي تضم 13 محافظة على مستوى الجمهورية.

وجرت جولة إعادة المرحلة الثانية في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر.

وتتم جولة الإعادة بمحافظة الإسماعيلية على ثلاثة مقاعد بالدوائر الانتخابية الثلاث، حيث تجري الإعادة على مقعد بكل دائرة، وتستعد الدائرة الأولى لاستقبال (461266) ناخبًا من خلال (66) مركزًا انتخابيًا.

كما تستقبل الدائرة الثانية 173329 ناخبًا من خلال 24 مركزًا انتخابيًا، وتستقبل الدائرة الثالثة 375065 ناخبًا من خلال 78 مركزًا انتخابيًا.