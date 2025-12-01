إعلان

بقصد التعاطي.. القبض على سيدة بحوزتها مخدر الشابو بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

01:49 م 01/12/2025

القبض على سيدة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الإثنين، القبض على سيدة في العقد الثالث من عمرها، بعد ضبط كمية من مخدر الشابو بحوزتها على طريق قرية الجزيرية بمركز قنا.

وتلقى الأمن إخطارًا يفيد ضبط السيدة، المقيمة بمحافظة الأقصر، وبحوزتها كمية من مخدر الشابو يُرجح أنها معدة للتعاطي. وتمت عملية الضبط أثناء مرورها أمام قرية الجزيرية.

وبعد الفحص، تمكنت قوة مباحث مركز شرطة قنا من التحفظ على المتهمة والمضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وجرى إخطار الجهات المختصة، التي باشرت التحقيق، وكلفت وحدة المباحث باستكمال التحريات للكشف عن ملابسات الواقعة.

