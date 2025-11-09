شاب ينهي حياته بحبة الغلة في المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

أقدم شاب 30 عامًا على الانتحار بمدينة منوف في محافظة المنوفية، اليوم الأحد، إثر تناوله قرص الغلال السام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وكشف مصدر مسؤول لموقع مصراوي أن الشاب يُدعى "م.ج.م" 30 عامًا، مقيم بمدينة منوف، وفوجئت أسرته بتعرضه لحالة إعياء شديدة ليتبين تناوله "حبة الغلة"، وعقب نقله إلى مستشفى منوف العام وفحصه كانت عضبة قلبه متوقفة، ورغم محاولات الأطباء إنعاش قلبه إلى أنها باءت بالفشل وأعلنوا وفاته.

هذا وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي وجهت بعرض الجثمان على الطب الشرعي.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.