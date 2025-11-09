من الإعدام للمؤبد.. تخفيف عقوبة قاتل صديقه في مزرعة مهجورة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:



قضت محكمة مستأنف جنايات فوه في كفر الشيخ، حضوريًا بتعديل حكم أول درجة بإعدام فلاح مدان بقتل صديقه من خلال استدراجه إلى مزرعة مهجورة للتخلص منه بغرض سرقة أمواله وهاتفه المحمول بقرية محلة مالك التابعة لمركز دسوق إلى معاقبته بالسجن المؤبد.



صدر الحكم برئاسة المستشار وفيق شوقي بسطا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف محمد الجندي، ومحمد فاروق الغنيمي، ومحمد محمد حمودة، نائب، وسكرتارية أحمد جبر، وذلك في أحداث القضية رقم 31702 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 4075 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.



كانت محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة قضت في جلسة 19 يونيو 2025 حضوريًا و بإجماع آراء أعضائها بإعدام المتهم.



وكان المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال المدعو "حازم.ش.ف.ح"، 31 عامًا، عامل، ويقيم بقرية محلة مالك، التابعة لمركز دسوق إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 27 نوفمبر 2024 بدائرة مركز شرطة دسوق قتل المجني عليه أحمد حامد جمال الدين علي غانم، من غير سبق إصرار أو ترصد.



وتبين من أمر إحالة المتهم إلى محكمة جنايات فوه أنه وجه للمجني عليه ضربة فأس استقرت في مقدمة رأسه فاستنار عنه المجني عليه فعاجله بضربة أخرى استقرت في مؤخرة رأسه فأحدث إصابته التي أوراها وصفًا تقرير الصفة التشريحية خاصته والتي كان من شأنها أن أودت بحياته وكان ذلك بقصد التأهب لارتكاب الجريمة.



ووجه للمتهم تهمة اختلاسه مالا منقولا مملوكًا للمجني عليه عبارة عن هاتف خلوي، ومبلغ مالي، واحرازه أداة "فأس" تستخدم في الاعتداء على أحاد الناس دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.

اقرأ أيضًا

غدر في المزرعة المهجورة.. فلاح يستدرج صديقه وينهي حياته بفأس في كفر الشيخ - صور







النيابة في واقعة قتل فلاح لصديقه بكفر الشيخ: "آمنه على نفسه وماله فغدر به" - صور







خلص عليه بالفأس.. الإعدام للمتهم بإنهاء حياة صديقه بكفر الشيخ



