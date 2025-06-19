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خلص عليه بالفأس.. الإعدام للمتهم بإنهاء حياة صديقه بكفر الشيخ

03:31 م الخميس 19 يونيو 2025

محكمة جنايات فوه

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" في كفر الشيخ، حضوريًا وبإجماع آراء أعضائها بالحكم بإعدام فلاح مدان بقتل صديقه من خلال استدراجه إلى مزرعة مهجورة للتخلص منه بغرض سرقة أمواله وهاتفه المحمول بقرية محلة مالك التابعة لمركز دسوق.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبدالعاطي، وأحمد مصطفى قنديل، ومصطفى جلال عامر، وسكرتارية أحمد الميداني، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 31702 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 4075 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال المدعو "حازم.ش.ف.ح"، 31 عامًا، عامل، ويقيم بقرية محلة مالك، التابعة لمركز دسوق إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 27 نوفمبر 2024 بدائرة مركز شرطة دسوق قتل المجني عليه أحمد حامد جمال الدين علي غانم، من غير سبق إصرار أو ترصد.

وتبين من أمر إحالة المتهم إلى محكمة جنايات فوه أنه وجه للمجني عليه ضربة فأس استقرت في مقدمة رأسه فاستنار عنه المجني عليه فعاجله بضربة أخرى استقرت في مؤخرة رأسه فأحدث إصابته التي أوردها وصفًا تقرير الصفة التشريحية خاصته والتي كان من شأنها أن أودت بحياته وكان ذلك بقصد التأهب لارتكاب الجريمة.

ووجه للمتهم تهمة اختلاسه مالا منقولا مملوكًا للمجني عليه عبارة عن هاتف خلوي، ومبلغ مالي، وإحرازه أداة "فأس" تستخدم في الاعتداء على أحاد الناس دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.

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