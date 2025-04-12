غدر في المزرعة المهجورة.. فلاح يستدرج صديقه وينهي حياته بفأس في كفر الشيخ - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تحاكم محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" في كفر الشيخ، اليوم السبت، فلاح متهم بقتل صديقه من خلال استدراجه إلى مزرعة مهجورة للتخلص منه بغرض سرقة أمواله وهاتفه المحمول بقرية محلة مالك التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ

تُشكل الدائرة من المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبدالعاطي، وأحمد مصطفى قنديل، ومصطفى جلال عامر، وسكرتارية أحمد الميداني، وبحضور كريم عبدالفتاح، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 31702 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 4075 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال المدعو "حازم.ش.ف.ح"، 31 عامًا، عامل، ويقيم بقرية محلة مالك، التابعة لمركز دسوق إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 27 نوفمبر 2024 بدائرة مركز شرطة دسوق قتل المجني عليه أحمد حامد جمال الدين علي غانم، من غير سبق إصرار أو ترصد.

وتبين من أمر إحالة المتهم إلى محكمة جنايات فوه أنه وجه للمجني عليه ضربة فأس استقرت في مقدمة رأسه فاستنار عنه المجني عليه فعاجله بضربة أخرى استقرت في مؤخرة رأسه فأحدث إصابته التي أوراها وصفًا تقرير الصفة التشريحية خاصته والتي كان من شأنها أن أودت بحياته وكان ذلك بقصد التأهب لارتكاب الجريمة.

ووجه للمتهم تهمة اختلاسه مالا منقولا مملوكًا للمجني عليه عبارة عن هاتف خلوي، ومبلغ مالي، وإحرازه أداة "فأس" تستخدم في الأعتداء على أحاد الناس دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.