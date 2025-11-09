كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، اليوم الأحد، حدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 600 مم (جي.آر.بي) بمركز جنوب التحرير.

ودفعت فرق الصيانة والطوارئ إلى موقع الكسر، لبدء أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن، مع تقليل ضغوط المياه عن مناطق مجلس قروي عبدالسلام عارف ومجلس قروي النجاح بالكامل، اعتبارًا من الساعة 1 ظهرًا وحتى الانتهاء من الإصلاح وعودة الخدمة تدريجيًا إلى طبيعتها.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة تخفيض الضغوط، مؤكدة أن فرقها تعمل على مدار الساعة للانتهاء من الأعمال سريعًا.

كما دعت أصحاب المخابز والمستشفيات والجهات الحيوية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم من المياه.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الأعمال، موضحة أنه يمكن التواصل عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي للحصول على الدعم اللازم.