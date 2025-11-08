الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

نعت إدارة مدرسة أمينة السعيد الرسمية لغات، التابعة لإدارة المنتزه ثان التعليمية في الإسكندرية، الطفلين "فارس" وجويرية" ووالدهما ضحايا حادث التصادم المروع بطريق 45 الدولي.

وأصدرت المدرسة بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك جاء فيه:"لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. إدارة المدرسة يحتسبون عند الله عز وجل طيور الجنة الطالب فارس محمد جابرG6 الطالب المثالي وأمين اتحاد المدرسة وأخته جويرية G3ووالدهما محمد جابر رمز الأخلاق الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم راجين من الله أن يغفر لهم ويتقبلهم من الشهداء وأن يشفي والدتهم".

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم بطريق 45 الدولي في منطقة حوض 6 كفر الدوار، ووجود ضحايا ومصابين.

وانتقل ضابط الشرطة والمرور رفقة 6 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص تصادم 3 سيارات بالطريق المشار إليه، ما أسفر عن مصرع الطفلة "جويرية محمد جابر" 12 عاما، وشقيقها "فارس محمد جابر" 11 عاما، ووالدهما "محمد جابر محمود" 50 عاما.

بينما أصيبت والدتهما "هند فرج حسن، 35 عامًا"، وآخر يدعى "عماد السيد إبراهيم، 51 عاما"، بكسور متعددة بعموم الجسم، وجرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.