بورسعيد - طارق الرفاعي:

تمكّن رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، اليوم السبت، من السيطرة على حريق محدود اندلع داخل مصنع بالمنطقة الحرة للاستثمار.

استقبل مستشفى الصدر 21 مصابًا نتيجة تعرضهم للاختناق جراء تصاعد الأدخنة، فيما استقبل مستشفى السلام 4 مصابين إضافيين من نفس الحريق.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية اللازمة، وغادر المصابون المستشفيات عقب استقرار حالتهم الصحية. كما تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق أعمالها لمعرفة ملابسات الحادث.