68 مرشحًا على 10 مقاعد.. الفيوم تشهد أشرس انتخابات لمجلس النواب (صور)

الفيوم - حسين فتحي:

تنطلق بعد 24 ساعة انتخابات مجلس النواب في محافظة الفيوم، ضمن محافظات المرحلة الأولى، حيث يتنافس 68 مرشحًا على 10 مقاعد.

الدائرة الأولى تضم مركز وبندر الفيوم، ويتنافس فيها 18 مرشحًا على ثلاثة مقاعد برلمانية، يمثلون أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، الجبهة الوطنية، الوفد، المؤتمر، الأحرار الاشتراكيين، الوعي، والباقي من المستقلين، ويبلغ عدد أصوات هذه الدائرة نحو 634 ألفًا و499 صوتًا.

الدائرة الثانية تضم مركز إطسا، ويتنافس فيها 22 مرشحًا يمثلون أحزاب حماة الوطن، الوعي، مستقبل وطن، والباقي من المستقلين، ويبلغ عدد أصوات هذه الدائرة 434 ألفًا و150 صوتًا.

الدائرة الثالثة تضم مراكز طامية وسنورس وسنهور، ويتنافس فيها 22 مرشحًا يمثلون أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، النور، المؤتمر، مصر الحديثة، العدل، والباقي من المستقلين، ويبلغ عدد أصوات هذه الدائرة نحو 657 ألفًا و872 صوتًا.

الدائرة السادسة تضم مراكز أبشواي والشواشنة ويوسف الصديق، ويتنافس فيها 6 مرشحين يمثلون أحزاب مستقبل وطن، الجبهة الوطنية، والمصري الديمقراطي، ويبلغ عدد أصوات هذه الدائرة حوالي 467 ألفًا و56 صوتًا.

وذكر مصدر بمحكمة الفيوم الابتدائية أن إجمالي من لهم حق التصويت يبلغ مليونًا و202 ألفًا و611 صوتًا.

ووصف مراقبون العملية الانتخابية في الفيوم هذه المرة بأنها شديدة الحدة نظرًا لكثرة عدد المرشحين، ووجود النزعة القبلية والعائلية، وتوافد المصريين بالخارج لانتخاب أبناء دوائرهم، خاصة في دول الكويت والإمارات والسعودية وإيطاليا.