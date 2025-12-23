

وكالات

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إنه تلقى نبأ وفاة رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه (3 مسؤولين عسكريين ومصور صحفي) أثناء عودتهم من أنقرة، بعد رحلة رسمية.

وأشار الدبيبة إلى أن رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي إلى جانب الحداد لقوا مصرعهم أثناء عودتهم من رحلة رسمية من أنقرة.

وكانت وسائل إعلام تركية قد أفادت بفقدان الاتصال، مساء اليوم، بطائرة رجال أعمال من طراز "فالكون 50" تحمل رقم التسجيل (9H-DFJ)، كانت تقل وفد هيئة الأركان العامة الليبية، وعلى متنها رئيس الأركان الليبي الفريق محمد علي أحمد الحداد، وذلك بعد إقلاعها من مطار أنقرة إيسنبوجا متجهة إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وذكرت وسائل الإعلام أن الاتصال بالطائرة انقطع عند الساعة 8:52 مساءً، بعد إقلاعها في تمام الساعة 8:10، مشيرة إلى أن عطلاً في النظام الكهربائي وقع بعد فترة وجيزة من الإقلاع.

وأضافت أن الطائرة أطلقت نداء استغاثة إلى برج المراقبة أثناء تحليقها قرب منطقة هايمانا، قبل أن تعود أدراجها إلى مطار إيسنبوجا، حيث بدأت خلال ذلك في تفريغ الوقود استعداداً للهبوط الاضطراري.