كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تحقيق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس طفرة ملموسة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الجديدة المتعاقد عليها نحو 5.1 مليار دولار خلال النصف الأخير من العام الجاري، مسجلةً بذلك نمواً ملحوظاً مقارنة بـ 4.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال الحمصاني، خلال برنامج الساعة الـ6، المذاع على قناة "الحياة"، أن هذا التصاعد في الأرقام يبرهن على الثقة المتزايدة في المنطقة الاقتصادية كوجهة استثمارية عالمية.

ولفت إلى أن هذه التدفقات تتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتعميق التصنيع المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى سد فجوات الاستهلاك المحلي وفتح آفاق واسعة للتصدير نحو الخارج.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المنطقة نجحت في التحول إلى منصة رئيسية لاستقطاب القطاعات الصناعية الاستراتيجية، بفضل ما تمتلكه من تجهيزات لوجستية متطورة وشبكة بنية تحتية عالمية، فضلاً عن منظومة الحوافز والتسهيلات التي تمنح الشركات ميزة تنافسية كبرى للإنتاج والتوسع انطلاقاً من مصر.

