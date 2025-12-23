إعلان

أول فيلم توكسيك.. آسر ياسين يروج لـ "إن غاب القط" قبل عرضه

كتب : معتز عباس

08:49 م 23/12/2025

تصوير فيلم إن غاب القط

روج النجم آسر ياسين للفيلم الجديد "إن غاب القط"، والمقرر عرضه في السينمات ديسمبر الجاري.

ونشر آسر مقطع فيديو برومو دعائي للفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "طالما بتحبوا التوكسيك .. يلا بينا إن غاب القط .. ٣١ ديسمبر في السينمات، إن غاب القط، أول فيلم توكسيك".

يشارك في فيلم "إن غاب القط" كوكبة من نجوم الفن، وهم: آسر ياسين، أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور، كارمن بصيبص، وآخرون،الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

