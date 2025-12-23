كأس الأمم الأفريقية.. غضب أوسيمين بعد استبداله في مباراة نيجيريا وتنزانيا

فيديو هدف منتخب تونس الثاني في مرمى أوغندا من كأس الأمم الأفريقية

يلاقي منتخب تونس نظيره منتخب أوغندا اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتقام مباراة تونس أمام أوغندا اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة ببطولة أمم أفريقيا 2025.

ويدخل منتخب تونس اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: منتصر الطالبي، ديلان برون، يان فاليري، علي العابدي.

خط الوسط: إلياس السخيري، فرجاني ساسي، حنبعل المجبري.

خط الهجوم: إلياس العاشوري، إلياس سعد، حازم المستوري.

أبرز أحداث مباراة تونس وأوغندا في أمم أفريقيا:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 4: تسديدة قوية من لاعب منتخب تونس تصل سهلة لحارس أوغندا.

الدقيقة 10: ألياس السخيري يسجل الهدف الأول لتونس في مرمى أوغندا.

الدقيقة 16: محاولات من لاعبي أوغندا لإدراك هدف التعادل.

الدقيقة 25: سيطرة على الكرة من لاعبي منتخب تونس.

الدقيقة 31: محاولات مستمرة من لاعبي منتخب تونس لتسجيل الهدف الثاني.

الدقيقة 37: عرضية من لاعب أوغندا يبعدها دفاع منتخب تونس.

الدقيقة 40 إلياس العاشوري يسجل الهدف الثاني لتونس في مرمى أوغندا.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 55: محمد علي بن رمضان يشارك بدلا من إلياس سعد.

الدقيقة 64: إلياس العاشوري يسجل الهدف الثالث للمغرب في مرمى أوغندا.

الدقيقة 71: تسديدة من لاعب منتخب أوغندا تمر بجوار مرمى تونس.

الدقيقة 78: تسديدة من محمد علي بن رمضان يتصدى لها حارس مرمى أوغندا.