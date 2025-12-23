مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

3 0
17:00

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

2 1
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

تونس

3 0
22:00

أوغندا

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

1 0
20:15

ناساف كارشي

كأس كاراباو

أرسنال

1 0
22:00

كريستال بالاس

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. تونس ضد أوغندا.. 3-0

كتب - يوسف محمد:

09:52 م 23/12/2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    مباراة تونس (11) (1)
  • عرض 19 صورة
    مباراة تونس (5) (1)
  • عرض 19 صورة
    مباراة تونس (10) (1)
  • عرض 19 صورة
    مباراة تونس (7) (1)
  • عرض 19 صورة
    مباراة تونس (8) (1)
  • عرض 19 صورة
    مباراة تونس (3) (1)
  • عرض 19 صورة
    مباراة تونس (4) (1)
  • عرض 19 صورة
    مباراة تونس (18) (1)
  • عرض 19 صورة
    مباراة تونس (1) (1)
  • عرض 19 صورة
    مباراة تونس (6) (1)
  • عرض 19 صورة
    مباراة تونس (2) (1)
  • عرض 19 صورة
    مباراة تونس (16) (1)
  • عرض 19 صورة
    مباراة تونس (19) (1)
  • عرض 19 صورة
    مباراة تونس (12) (1)
  • عرض 19 صورة
    مباراة تونس (13) (1)
  • عرض 19 صورة
    مباراة تونس (14) (1)
  • عرض 19 صورة
    مباراة تونس (17) (1)
  • عرض 19 صورة
    مباراة تونس (15) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي منتخب تونس نظيره منتخب أوغندا اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتقام مباراة تونس أمام أوغندا اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة ببطولة أمم أفريقيا 2025.

ويدخل منتخب تونس اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: منتصر الطالبي، ديلان برون، يان فاليري، علي العابدي.

خط الوسط: إلياس السخيري، فرجاني ساسي، حنبعل المجبري.

خط الهجوم: إلياس العاشوري، إلياس سعد، حازم المستوري.

أبرز أحداث مباراة تونس وأوغندا في أمم أفريقيا:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 4: تسديدة قوية من لاعب منتخب تونس تصل سهلة لحارس أوغندا.

الدقيقة 10: ألياس السخيري يسجل الهدف الأول لتونس في مرمى أوغندا.

الدقيقة 16: محاولات من لاعبي أوغندا لإدراك هدف التعادل.

الدقيقة 25: سيطرة على الكرة من لاعبي منتخب تونس.

الدقيقة 31: محاولات مستمرة من لاعبي منتخب تونس لتسجيل الهدف الثاني.

الدقيقة 37: عرضية من لاعب أوغندا يبعدها دفاع منتخب تونس.

الدقيقة 40 إلياس العاشوري يسجل الهدف الثاني لتونس في مرمى أوغندا.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 55: محمد علي بن رمضان يشارك بدلا من إلياس سعد.

الدقيقة 64: إلياس العاشوري يسجل الهدف الثالث للمغرب في مرمى أوغندا.

الدقيقة 71: تسديدة من لاعب منتخب أوغندا تمر بجوار مرمى تونس.

الدقيقة 78: تسديدة من محمد علي بن رمضان يتصدى لها حارس مرمى أوغندا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب تونس كأس الأمم الأفريقية تونس وأوغندا بث مباشر مباراة تونس وأوغندا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أول فيديو لطائرة الوفد الليبي من موقع سقوطها في تركيا
16 ضحية وواقعة هروب طريفة.. مصدر يكشف آخر تطورات مأساة عقار إمبابة
شبورة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)