الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تابع اللواء أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، ميدانيًا أعمال إصلاح الهبوط الأرضي المفاجئ الذي تعرض له مطبق صرف صحي بالشارع التجاري في حي ثالث بمدينة الإسماعيلية.

رافق رئيس الشركة عدد من القيادات التنفيذية بقطاع الإسماعيلية للوقوف على الموقف الفني وتذليل كل العقبات لضمان إنهاء الأعمال وفق المعايير القياسية، مع التشديد على ضرورة تسخير كل الإمكانات الفنية والمعدات لضمان سرعة الإنجاز وعدم تأثر حركة المواطنين أو المرافق الحيوية المحيطة بالهبوط.

خطة عاجلة لاحتواء الهبوط المفاجئ

فور رصد الهبوط الأرضي بالمنطقة المذكورة، بدأت الفرق الفنية في تنفيذ خطة تعامل فوري استهدفت تأمين الموقع واتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة مع جهاز شبكات المرافق وجهات الاختصاص المختلفة لضمان عدم تضرر أي وصلات خدمية أخرى.

أكد رئيس الشركة أن العمل يجري حاليًا على مدار الساعة دون توقف، حيث تم البدء في معالجة الهبوط من الجذور لضمان استدامة الإصلاح ومنع تكرار الحادثة، خاصةً في ظل الحيوية الكبيرة التي يتمتع بها الشارع التجاري كشريان أساسي للتجارة والحركة المرورية في المحافظة.

بدالات بديلة لمنع طفوحات الصرف

ولضمان استمرار الخدمة وتجنب حدوث أي طفوحات ببيئة المنطقة المحيطة، نفذت الشركة "بدالة" لخط الصرف الصحي لاستيعاب التصرفات الكبيرة من مياه الصرف وتحويل مسارها مؤقتًا بعيدًا عن منطقة الإصلاح.

يعمل هذا الإجراء الوقائي كصمام أمان يمنع تراكم المياه في الشوارع الجانبية، مما يتيح للفنيين والمهندسين العمل في بيئة مهيأة فنيًا لتسريع وتيرة الإصلاحات الإنشائية للمطبق، وهو ما يعكس الجاهزية العالية للشركة في إدارة الأزمات الفنية المفاجئة بكفاءة ومهنية.

توجيهات مشددة لإنهاء أعمال الإصلاح

أصدر اللواء أحمد رمضان توجيهات حاسمة بضرورة استمرار العمل بنفس الكثافة حتى الانتهاء الكامل من كل الأعمال الفنية وإعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

وشدد على أهمية التنسيق اللحظي بين كل الوحدات التنفيذية لضمان سلامة المنشآت المجاورة وراحة المواطنين، مشيرًا إلى أن الشركة تضع جودة الخدمات المقدمة واستقرار البنية التحتية للصرف الصحي على رأس أولوياتها، مع استمرار المتابعة الميدانية حتى ردم موقع الهبوط وإعادة رصفه لضمان السيولة المرورية بالمنطقة.