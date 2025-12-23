أسوان - إيهاب عمران:

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، توجيهاته لمواصلة الاستعدادات الجارية لاستقبال أعياد الكريسماس والميلاد من خلال رفع كفاءة ونظافة الحدائق والمتنزهات العامة ، والتى من بينها حديقة فريال التاريخية ومجمع حدائق الورد والزهور ومدكور أبو العز وبلازا درة النيل وغيرها ، وذلك لإستقبال المواطنين والأفواج السياحية.

وكلف المحافظ، إدارة الحدائق ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ووحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بالإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية لتنفيذ أعمال غسيل الأرضيات فى الحدائق وممشى أهل أسوان والشوارع والميادين التي تشهد أماكن لتوافد وتجمع المواطنين والسائحين.

ووجه إسماعيل كمال بتوزيع المجسمات الملونة وأشكال الإنارة المختلفة لإضفاء البهجة أثناء احتفالات الكريسماس والميلاد سواء في الميادين والشوارع الرئيسية وممشى أهل مصر ، فضلاً عن المتنزهات العامة.

ومن جانبه، كشف المهندس محمد حسن مدير إدارة الحدائق، تكثيف أعمال رفع الكفاءة والنظافة بمختلف الحدائق العامة وخاصة حديقة فريال التاريخية والتى تدخل ضمن الحدائق التراثية والأثرية، وتعتبر أحد أهم المزارات السياحية حيث تقع على ربوة مطلة على النيل مباشرة بمساحة 7 أفدنة، والتى تتميز بتدرجها، كما تضم ثروة نباتية عالية من الأشجار النادرة، وأيضاً صخور منقوشة بالكتابة الهيروغليفية وخراطيش للملوك الفراعنة مثل رمسيس الثاني، أمنحتب الثالث.

وأشار إلى تقليم وتهذيب الأشجار بكورنيش النيل القديم، وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية وخاصة أشجار البا مبكس العالية نظراً لحلول موسم التقليم للأشجار تزامناً مع حلول فصل الشتاء وحتى نهايته، ليعقب ذلك رفع مخلفات التقليم أولاً بأول.

وأضاف محمد حسن بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان نعمل على تحقيق الجاهزية الكاملة داخل كافة الحدائق والمتنزهات مع الحفاظ على نفس المستوى بشكل مستقبلى من خلال تنفيذ أعمال النظافة العامة بها ، وزيادة العمالة على مدار اليوم بكل حديقة لتصبح متنفس حيوى وترفيهى وواجهة جمالية وحضارية لأهالى المحافظة وزائريها من الأفواج السياحية.

وأوضح أن يتم بالتوازي الاهتمام بالحدائق العامة والمنتزهات في مختلف المدن والمراكز لتتزين لاستقبال المواطنين والسائحين، وإتاحة الأجواء الاحتفالية أمامهم للإستمتاع بالبانوراما الجمالية داخل نحو 140 حديقة، والحرص على نظافتها بشكل مستمر للحفاظ على مكوناتها من الأشجار والمسطحات الخضراء.