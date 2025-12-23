وزير التعليم: تكليف رئاسي بالوصول لـ 500 مدرسة يابانية

كتبت -داليا الظنيني :

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تجربة المدارس المصرية اليابانية تمثل قصة نجاح ملهمة بدأت برؤية من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2018، بهدف نقل نموذج تعليمي عالمي يركز على الأخلاق والانضباط إلى قلب مصر.



وقال الوزير، خلال لقائه بالإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة"، إن عدد المدارس اليابانية شهد طفرة ملحوظة منذ توليه حقبة الوزارة، حيث ارتفع من 51 مدرسة إلى 69 مدرسة حالياً، مشيراً إلى أن الخطة تستهدف الوصول إلى 100 مدرسة العام المقبل، تنفيذاً للتكليف الرئاسي للوصول إلى 500 مدرسة يابانية في المستقبل .

وحول سر تميز هذه المدارس، أوضح عبد اللطيف أن القوة الحقيقية تكمن في تطبيق برنامج "التوكاتسو" الياباني جنباً إلى جنب مع المناهج المصرية، وهو نظام مبهر يركز على غرس مفاهيم القيادة واحترام الآخرين، لدرجة أن الطلاب يقومون بتنظيف فصولهم بأنفسهم يومياً قبل المغادرة.

وأضاف الوزير أن الطالب في المدرسة اليابانية يمتلك شخصية مختلفة ومنضبطة، قائلاً: "في كل زيارة لهذه المدارس، أرى نموذجاً مشرفاً في بناء الإنسان؛ فالطلاب هناك يدركون جيداً قيمة العمل الجماعي واحترام الصغير للكبير، وهو ما نحتاجه في جيل المستقبل".

وفيما يخص آليات التشغيل، ذكر الوزير أن المصروفات الدراسية تصل إلى 20 ألف جنيه، وهي تكلفة تعد الأرخص مقارنة بالمدارس الخاصة إذا ما قورنت بمستوى الخدمة التعليمية المتميزة المقدمة للطلاب، مؤكداً أن باب التقديم مفتوح لمن يرغب في إلحاق أبنائه بهذا النظام.

وتابع الوزير مبيناً دقة اختيار الكوادر: "يتم اختيار المعلمين بعناية فائقة لضمان كفاءة التنفيذ، كما يوجد خبير ياباني حالياً للإشراف على كل مدرستين، ونستهدف في المرحلة المقبلة توفير خبير ياباني مقيم في كل مدرسة بشكل مستقل لضمان أعلى مستويات الجودة".