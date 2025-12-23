وزير التعليم: تدريس البرمجة لطلاب التعليم الفني العام المقبل



كتبت -داليا الظنيني :

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مستقبل الاقتصاد المصري يرتكز بشكل أساسي على تطوير التعليم الفني، باعتباره المورد الرئيسي للعمالة الماهرة اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدلات التصدير وفق المعايير العالمية.

وقال الوزير خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة"، إن الوزارة تتبنى رؤية طموحة تهدف إلى منح خريج التعليم الفني شهادة دولية معتمدة تفتح له أبواب العمل في كبرى المؤسسات داخل وخارج مصر، مشيراً إلى أن التحول نحو اقتصاد استثماري يتطلب عمالة بمواصفات احترافية.

وكشف عبد اللطيف عن تفاصيل تكليف رئاسي جديد يهدف إلى دمج التكنولوجيا المتطورة في المدارس الفنية، مضيفاً: "بناءً على توجيهات الرئيس السيسي، سيتم تدريس البرمجة لطلاب التعليم الفني اعتباراً من العام المقبل، مع تسليمهم أجهزة "تابلت" لمواكبة التطور الرقمي العالمي".

وأوضح الوزير أن الوزارة نجحت في إبرام اتفاقية مع الجانب الإيطالي تشمل 89 مدرسة، يحصل من خلالها الطالب على شهادة إيطالية إلى جانب المصرية، مؤكداً أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية قفز إلى 115 مدرسة، وسط خطة للتوسع لزيادة فرص العمل النوعية للخريجين.

وفيما يخص الجدل المثار حول بعض القرارات، أوضح الوزير فلسفته في إدارة العمل العام، مشدداً على أن الرقابة الذاتية والضمير هما المحرك الأساسي لعمله.

وتابع قائلا: "لا نضع أي حسابات أمامنا سوى الوقوف بين يدي الله عز وجل، فهو من سيحاسبنا على سعينا لتقديم تعليم أفضل لأبنائنا"، معقبا: "نتفهم تماماً قلق أولياء الأمور وحرصهم على مستقبل أولادهم، ولذلك لا نجد أي غضاضة في تقبل النقد من أهالينا، فمن يتصدى للعمل العام يجب أن يتسع صدره للجميع طالما الهدف هو مصلحة الطالب".