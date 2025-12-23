أول فيديو لطائرة الوفد الليبي من موقع سقوطها في أنقرة

كتب-عبدالله محمود:

أفادت وسائل إعلام تركية، بسقوط طائرة تحمل وفد هيئة الأركان العامة الليبية تعرضت لعطل كهربائي بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار أنقرة.

Ankara’nın Haymana ilçesinde, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad’ı ve ekibini taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı. pic.twitter.com/RG94FLABOA — Gündem 7x24 (@gundem7x24) December 23, 2025

وقال وزير الداخلية التركي، أنه الاتصال انقطاع بطائرة خاصة أقلعت مساء اليوم من مطار أنقرة متجهة إلى طرابلس.

وأكد مصدر عسكري ليبي خلال تصريحات لقناة الجزيرة، أنهم فقدوا الاتصال بطائرة تقل رئيس الأركان أثناء عودته من مهمة رسمية في تركيا.

ورصد مقطع فيديو لحظة سقوط الطائرة، التي أكدت وسائل الإعلام التركية أن طاقمها أطلق نداء استغاثة وبدأوا بالعودة إلى المطار قبل سقوطها.