إعلان

أول فيديو لطائرة الوفد الليبي من موقع سقوطها في أنقرة

كتب : مصراوي

09:53 م 23/12/2025

لحظة سقوط طائرة وفد ليبي في سماء تركيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-عبدالله محمود:

أفادت وسائل إعلام تركية، بسقوط طائرة تحمل وفد هيئة الأركان العامة الليبية تعرضت لعطل كهربائي بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار أنقرة.

وأكد مصدر عسكري ليبي خلال تصريحات لقناة الجزيرة، أنهم فقدوا الاتصال بطائرة تقل رئيس الأركان أثناء عودته من مهمة رسمية في تركيا.

ورصد مقطع فيديو لحظة سقوط الطائرة، التي أكدت وسائل الإعلام التركية أن طاقمها أطلق نداء استغاثة وبدأوا بالعودة إلى المطار قبل سقوطها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سقوط طائرة هيئة الأركان العامة الليبية عطل كهربائي مطار أنقرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أول فيديو لطائرة الوفد الليبي من موقع سقوطها في تركيا
16 ضحية وواقعة هروب طريفة.. مصدر يكشف آخر تطورات مأساة عقار إمبابة
شبورة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)