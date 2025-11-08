"وحدات ديزل وأكياس دم".. الإسكندرية تستعد لانتخابات النواب 2025 (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

مع اقتراب موعد التصويت في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية، تشهد المدينة الساحلية حالة طوارئ واستعدادات مكثفة وخططًا متكاملة لتأمين الانتخابات المقرر إجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، ضمن محافظات المرحلة الأولى.

وقال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن العملية الانتخابية استحقاق وطني ودستوري بالغ الأهمية، يعكس وعي المواطن المصري وحرصه على المشاركة الفاعلة في بناء مؤسسات الدولة. وأضاف أن المحافظة ستعمل بكامل طاقاتها لإنجاح هذا الاستحقاق، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية للمواطنين هي الركيزة الأساسية لإنجاح العملية الديمقراطية، وأن الإسكندرية ستظل نموذجًا في الانضباط والالتزام والوعي الوطني.

توجيهات عاجلة واستعداد كامل

رفع المحافظ درجة الاستعداد القصوى بجميع الجهات والأجهزة التنفيذية، ووجه رؤساء الأحياء والمرافق بتكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان الانتخابية والمسارات المؤدية إليها، ومراجعة الإنارة العامة. كما شملت التوجيهات المتابعة اللحظية عبر غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية بالأحياء لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو بلاغات.

كما وجهت المحافظة هيئة النقل العام لتأمين الخطوط والمسارات لتسهيل انتقال المواطنين إلى مقار الاقتراع، وتوعية مديرية الأوقاف بأهمية المشاركة، مع تكليف الحماية المدنية بمراجعة إجراءات السلامة، ومديرية الزراعة بمتابعة مناسيب الصرف الزراعي لضمان استقرار الأوضاع البيئية.

وحدات ديزل متنقلة وتغذية كهربائية مستمرة

أعلن المهندس إيهاب الفقي، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين التغذية الكهربائية لجميع لجان الاقتراع، مع وقف أعمال الصيانة خلال فترة الانتخابات. وشدد على تجهيز وحدات ديزل متنقلة كمصدر بديل للطاقة، بالإضافة إلى فرق طوارئ مجهزة على مدار الساعة للتدخل الفوري عند حدوث أي أعطال بالشبكة.

القطاع الصحي جاهز

من جانبه، أعلن الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات، مؤكّدًا جاهزية فرق الانتشار السريع والأطقم الطبية، مع توافر الأدوية وأكياس الدم ومشتقاتها بكميات مناسبة.

كما شدد الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، على تهيئة الفصول الدراسية وتجهيز أثاث حجرات الانتخابات والاستراحات وأماكن انتظار الناخبين لضمان راحة المواطنين أثناء التصويت.

عدد المرشحين والدائرة الانتخابية

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية 89 مرشحًا، بواقع 62 مستقلًا و27 من 13 حزبًا سياسيًا، على 15 مقعدًا فرديًا موزعة على خمس دوائر هي: المنتزه أول، الرمل أول، سيدي جابر، محرم بك، والدخيلة، إلى جانب 17 مقعدًا للقائمة.