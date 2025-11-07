تموين القليوبية تضبط 51 مخالفة في حملات على المخابز والأسواق (صور)

استعدادًا لانتخابات النواب.. 7 توجيهات عاجلة من محافظ الإسكندرية (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نفذت مديرية التموين بمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور تامر صلاح، حملات رقابية مكثفة شملت مدن طوخ وكفر شكر وشبين القناطر وقليوب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بمتابعة الأسواق والمخابز وضبط المخالفات التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 51 مخالفة تموينية متنوعة، تضمنت مخالفات تتعلق بجودة رغيف الخبز، مثل نقص الوزن والإنتاج غير المطابق للمواصفات، بالإضافة إلى ضبط 5 شكائر دقيق بلدي مدعم تم التصرف فيها بمدينة قليوب، وعدم تسليم بون الصرف للمواطنين.

ورصدت الحملات مخالفات أخرى شملت الغلق في غير المواعيد الرسمية، وعدم نظافة أدوات العجن، إلى جانب عدم الإعلان عن الأسعار داخل عدد من المحال والأسواق.

وأكد محافظ القليوبية استمرار الحملات الرقابية في جميع مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن حماية حقوق المستهلك وتوفير سلع آمنة ومطابقة للمواصفات.