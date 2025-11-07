المنيا - جمال محمد:

حصل موقع "مصراوي" على نسخة من التقرير الطبي الخاص بحالة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، والذي تعرض لحادث سير مروع فجر اليوم الجمعة، أثناء عودته من إحياء حفل زفاف بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، وأسفر الحادث عن مصرع ثلاثة أشخاص في البداية، قبل أن يرتفع عدد الضحايا لاحقًا إلى أربعة، وإصابة الليثي وخمسة آخرين من فرقته.

ووفقًا للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى ملوي التخصصي، وصل إسماعيل الليثي إلى قسم الطوارئ في حالة غير مستقرة، حيث كان فاقدًا للوعي ودخل في غيبوبة تامة، كما تبين إصابته بكسر في الجمجمة وكسور متعددة في الضلوع والذراع الأيمن.

كما أظهرت الأشعة والفحوصات وجود نزيف داخلي في الصدر والبطن، ونزيف رئوي، وهبوط حاد في ضغط الدم، بالإضافة إلى تأثر عضلة القلب وارتفاع ملحوظ في إنزيماته. وجرى تركيب أنبوب صدري لسحب السوائل والتجمعات الدموية، ولا يزال تحت الرعاية المركزة وسط متابعة دقيقة من الفريق الطبي.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي، ما أسفر في البداية عن وفاة كل من: أشرف محمد، 50 عامًا، ناجح عبد العزيز، 46 عامًا، علاء عبد العزيز، 38 عامًا.

فيما أصيب كل من: إسماعيل رضا الليثي (مطرب شعبي)، سري جمعة، 31 عامًا، شريف سامي، 48 عامًا، حسام محمد، 35 عامًا، ياسمين علي، 50 عامًا، عمر أشرف، 13 عامًا، محمد أشرف، 35 عامًا.

وجرى نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وفي وقت لاحق من اليوم، توفي أحد المصابين متأثرًا بإصاباته، ليرتفع عدد الوفيات إلى 4 ضحايا، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن.

