استجابة لشكاوى الأهالي.. رفع كفاءة شبكات المياه والصرف بدرنكة في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن إطلاق مبادرة اجتماعية جديدة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وحل مشكلات الصرف الصحي وغرف التفتيش ووصلات المياه بعدد من العمارات السكنية بمساكن الباطن بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح المحافظ أن المبادرة تم تنفيذها بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسف"، وبمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقيادة المهندس محمود شحاتة رئيس مجلس الإدارة، وبمتابعة أمل جميل مدير عام المتابعة والعلاقات العامة بالشركة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة الدكتور مصطفى محمد إبراهيم، لضمان سرعة التنفيذ وتذليل أي عقبات.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابة لشكاوى الأهالي ومعاينات ميدانية كشفت عن تهالك وصلات الصرف الصحي وغرف التفتيش ووصلات المياه، ما تسبب في طفوحات متكررة أثرت سلبًا على الحياة اليومية للأسر وهددت السلامة الإنشائية للعقارات.

وأضاف أن تكرار الأعطال كان يستلزم تدخلات يومية من شركة المياه عبر سيارات الكسح والنافوري وفرق التسليك، وهو ما شكل عبئًا كبيرًا، مؤكدًا أن الحلول المؤقتة لم تعد كافية، وكان لا بد من تدخل جذري يضمن الاستدامة ويقضي نهائيًا على أسباب المشكلة.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على سرعة تنفيذ الأعمال المطلوبة كحل جذري بتمويل المبادرة، دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية، مؤكدًا أن الحفاظ على كرامة المواطن يمثل أولوية قصوى، وأن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد المحافظ أن التمويل المقدم من اليونيسف يأتي ضمن إطار مبادرات تنموية تستهدف تحسين البيئة المعيشية، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وترشيد استهلاك المياه، وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، بما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة وجودة الحياة.