وكيل تعليم أسيوط يتفقد 3 مدارس فى الغنايم -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بعدد من مدارس إدارة الغنايم التعليمية، شملت 3 مدارس، لمتابعة الانضباط المدرسي وتطبيق البرامج العلاجية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتكثيف المتابعات الميدانية للمؤسسات التعليمية بالمحافظة.

رافقه خلال الجولة عصمت حميد، مدير إدارة الغنايم التعليمية، ومحمد زيدان، مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية، والدكتورة منال محمد رمضان، رئيس قسم التعليم الابتدائي بالمديرية.

بدأ وكيل الوزارة جولته بمدرسة المشايعة الثانوية المشتركة، حيث تابع سير الدراسة وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، وحضر بعض الحصص الدراسية للتأكد من مطابقة خطط المناهج الدراسية للخطة الزمنية للفصل الدراسي الأول.

ثم توجه إلى مدرسة الغنايم بحري الابتدائية بنين ومدرسة الغنايم بحري الابتدائية بنات، حيث تفقد الفصول الدراسية وسجلات الدرجات والتقييمات، وتابع تفعيل برامج معالجة الضعف القرائي والحسابي بطرق عملية، مع توثيق الجهود في سجل "26 قرائية"، ومراجعة نواتج التعلم.

كما شدد على أهمية تشجيع الطلاب المتفوقين سلوكيًا وعلميًا من خلال التحفيز المعنوي والمادي، لبث روح المنافسة والانتماء داخل المدرسة، والاهتمام بالمظهر العام ونظافة الفصول والطرقات، وإزالة أي مظاهر سلبية مثل الكتابة على الجدران.

وأشاد دسوقي خلال جولته بمستوى الطلاب والتزام المعلمين بتطبيق البرامج العلاجية للطلاب ضعاف المستوى، ووضع خطط للتغلب على مشكلة الغياب والمشكلات السلوكية، بما يحقق الانضباط وجودة العملية التعليمية.