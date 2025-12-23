مستشفى الفكرية بالمنيا ينقذ رضيعًا من تسمم دم وفشل تنفسي قاتل

نجحت وحدة حديثي الولادة بمستشفى الفكرية المركزي بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، في إنقاذ حياة رضيع يبلغ من العمر يومين فقط، بعد وصوله في حالة صحية بالغة الخطورة، إثر إصابته بتسمم حاد في الدم وفشل تنفسي كامل، في واحدة من أدق وأخطر الحالات الطبية.

استقبل المستشفى الرضيع محولًا من حضانة خارجية، وهو يعاني من عدم اكتمال النمو، مع صعوبة تنفس من الدرجة الرابعة، وانخفاض حاد في كفاءة الجهاز التنفسي، ما استدعى إعلان حالة الطوارئ داخل وحدة حديثي الولادة وبدء التدخل الفوري لإنقاذ حياته.

وأظهرت الفحوصات الطبية المتقدمة إصابة الطفل بالتهاب رئوي شديد، إلى جانب وجود ثقب بالقلب قطره 4 ملليمترات، فضلًا عن ارتفاع ملحوظ في حموضة الدم، وهو ما تطلب وضع خطة علاجية دقيقة ومكثفة، شملت وضعه على جهاز التنفس الصناعي لمدة ثلاثة أيام متواصلة، مع تطبيق بروتوكول علاجي متكامل من المضادات الحيوية، وأدوية دعم عضلة القلب، والمتابعة اللحظية لمؤشرات الحيوية وغازات الدم.

ومع تحسن الحالة تدريجيًا واستقرار المؤشرات الحيوية، تم فصل الرضيع بنجاح عن جهاز التنفس الصناعي، لتبدأ مرحلة التعافي التي قادها طاقم التمريض بكفاءة عالية، وجرى تقليل الدعم التنفسي تدريجيًا حتى تم فصل الأكسجين نهائيًا، وبدأ الطفل في الرضاعة الطبيعية بشكل منتظم، في دلالة واضحة على تجاوزه مرحلة الخطر.

وأعلن المستشفى تماثل الرضيع للشفاء التام، وجرى خروجه من المستشفى بحالة صحية مستقرة، وسط فرحة كبيرة من أسرته التي أشادت بمستوى الرعاية الطبية المقدمة، مؤكدين أن طفلهم حظي بعلاج متكامل ومجاني وفق أعلى المعايير الطبية.