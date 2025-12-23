نجاح استئصال ورم سرطاني خبيث بالعين فى مستشفيات جامعة سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، نجاح فريق طبي متخصص بمستشفيات جامعة سوهاج في إجراء عملية جراحية معقدة ودقيقة لاستئصال ورم سرطاني خبيث بالعين اليمنى، امتد إلى عضلات العين وعظام حجاج العين السفلى والعلوية، بالإضافة إلى عظام الأنف، وذلك بقسم جراحة التجميل بالمستشفى الجامعي القديم.

وأكد النعماني، أن هذا النجاح يعكس الكفاءة العالية للأطقم الطبية بمستشفيات الجامعة، وقدرتها على إجراء الجراحات الكبرى والدقيقة، مشيدًا بالتكامل بين الأقسام الطبية المختلفة، وحرص الجامعة على دعم القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية متقدمة لأبناء محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن الحالة خضعت لتدخل جراحي دقيق تم خلاله استئصال الورم بالكامل مع أخذ حد أمان جراحي، إلى جانب استئصال العين اليمنى والعضلات المحيطة بها، نظرًا لامتداد الورم، وذلك حفاظًا على حياة المريض ومنع انتشار الخلايا السرطانية.

وقام الفريق الطبي خلال العملية بـ وضع مقلة عين صناعية، إلى جانب إعادة بناء وتعويض منطقة الاستئصال باستخدام سديلة جلدية مأخوذة من أسفل البطن، بما يحقق أفضل النتائج الوظيفية والتجميلية الممكنة للمريض.

وفي السياق ذاته، أضاف الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن العملية أُجريت داخل قسم جراحة التجميل بالمستشفى الجامعي القديم، بمشاركة فريق طبي متعدد التخصصات من أقسام جراحة التجميل، وطب وجراحة العيون، والتخدير، مؤكدًا توافر الإمكانيات الطبية والتجهيزية اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات المعقدة داخل مستشفيات الجامعة.

ضم الفريق الطبي من قسم جراحة التجميل الدكتور أحمد جابر عبد المجيد أستاذ مساعد، الدكتور ضياء الدين عبد الرحيم مدرس مساعد، الدكتور عبد الرحمن صالح طبيب مقيم، ومن قسم طب وجراحة العيون الدكتور علي محمود إسماعيل أستاذ بالقسم، الدكتور عمرو محمد حسن طبيب مقيم، ومن أطباء التخدير الدكتور محمود عادل مدرس مساعد، الدكتورة ميرل نصري معيد بالقسم التخدير، الدكتور أحمد عويس طبيب مقيم. فريق التمريض مستر على كاظم ومس سمر.