112 ألف خدمة طبية لأطفال السرطان خلال عام 2025 في الأقصر

أعلن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، أن مستشفى شفاء الأطفال قدم أكثر من 112 ألف خدمة طبية خلال عام 2025، داخل العيادات الخارجية، شملت الفحص الشامل وتقييم الحالات الطبية ووضع خريطة علاج متكاملة لكل طفل، على أيدي نخبة من الأطباء المتخصصين.

وتبدأ رحلة علاج الطفل داخل المستشفى منذ لحظة الاستقبال، مرورًا بأقسام العلاج الكيماوي والإشعاعي، وغرف الأشعة والعمليات، ووحدات العناية المركزة، إلى جانب بنك الدم، والصيدلية الإكلينيكية، وقسم علاج اليوم الواحد، فضلًا عن الاعتماد على أحدث الأجهزة الطبية المتطورة التي تساهم في تخفيف الألم وتحسين الحالة الصحية والنفسية للأطفال المرضى.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمود الزمبيلي، مدير مستشفى شفاء الأطفال، أن المستشفى يعمل وفق منظومة طبية متكاملة تضع الطفل المريض في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن جميع الخدمات المقدمة للأطفال تتم وفق أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية، وبمشاركة فرق طبية مدربة على التعامل الإنساني والنفسي مع الأطفال المرضى.

وأوضح أن المستشفى يحرص على توفير رعاية شاملة لا تقتصر على العلاج فقط، بل تمتد لتشمل الدعم النفسي والمعنوي للطفل وأسرته، بما يخلق بيئة علاجية آمنة تساعد الأطفال على مقاومة المرض واستعادة الأمل في الشفاء.

ومن جانبه، أكد الدكتور هاني حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، أن تقديم هذا الكم من الخدمات الطبية المجانية يعكس حجم الالتزام الإنساني والطبي تجاه أطفال مرضى السرطان، مشيرًا إلى أن المستشفيات تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تطوير جودة الخدمة الطبية باستمرار، وتوفير أحدث وسائل التشخيص والعلاج بما يضمن أفضل نتائج ممكنة للأطفال المرضى.

وأضاف أن شفاء الأورمان يضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، ويسعى دائمًا إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسر.