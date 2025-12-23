قناة السويس تشهد عبور أضخم سفن الحاويات في العالم بعد غياب عامين

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بدء مرحلة جديدة في عودة سفن الحاويات التابعة للخطوط الملاحية الكبرى للعبور من قناة السويس، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة، اليوم الثلاثاء، عبور سفينتي الحاويات العملاقتين CMA CGM JACQUES SAADE، إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، ضمن قافلة الشمال، وسفينة CMA CGM ADONIS ضمن قافلة الجنوب، بحمولة 154 ألف طن، وذلك عقب الإعلان عن العودة الكاملة لسفن المجموعة الفرنسية.

وتصدرت سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE، التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الشمال، في رحلتها القادمة من المغرب والمتجهة إلى ماليزيا.

وتُعد السفينة، التابعة للمجموعة الفرنسية CMA CGM، واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، وأكبر سفينة حاويات تعبر قناة السويس منذ عامين، حيث يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 62 مترًا، بحمولة صافية 231 ألف طن، وتستوعب حتى 23 ألف حاوية مكافئة.

كما شهدت حركة الملاحة بالقناة، اليوم، عبور سفينة الحاويات MAERSK SEBAROK ضمن قافلة الجنوب، بعد عبورها من باب المندب، في رحلتها القادمة من ميناء صلالة بسلطنة عمان والمتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتصبح أول سفينة حاويات تابعة لمجموعة MAERSK تعبر القناة عقب توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

ويبلغ طول السفينة 318 مترًا، وعرضها 40 مترًا، وغاطسها 14 مترًا، بحمولة كلية 82 ألف طن.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن بدء عودة الخطوط الملاحية الكبرى يأتي تتويجًا للجهود التسويقية المكثفة التي بذلتها هيئة قناة السويس خلال الفترة الماضية، والتي أسفرت عن إعلان المجموعة الفرنسية CMA CGM العودة الكاملة للعبور من القناة، وبدء مجموعة MAERSK العودة التدريجية.

وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الخطوات الجادة سيكون لها بالغ الأثر في إحداث تغييرات إيجابية بسوق النقل البحري، وحث الخطوط الملاحية الأخرى على تعديل جداول إبحارها واستئناف رحلاتها من منطقة البحر الأحمر وباب المندب مرورًا بقناة السويس.

وأكد الفريق ربيع أن العام المقبل سيشهد تحسنًا تدريجيًا في معدلات الملاحة بالقناة، وصولًا إلى المعدلات الطبيعية خلال النصف الثاني من العام.