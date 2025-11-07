المنيا - جمال محمد:

كشفت مصادر طبية بمستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا، تفاصيل الحالة الصحية للمطرب الشعبي إسماعيل الليثي، والذي تعرض فجر اليوم الجمعة، لحادث تصادم مروع أثناء عودته من إحياء حفل بصحبة فرقته الموسيقية على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب المحافظة، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

وأوضح مصدر طبي أن المطرب إسماعيل الليثي يعاني من كسر بالجمجمة ونزيف داخلي، ما أدى إلى دخوله في غيبوبة تامة منذ لحظة وقوع الحادث، مشيرًا إلى أنه خضع لعملية جراحية عاجلة لوقف النزيف، ولا يزال تحت الملاحظة الدقيقة بالعناية المركزة.

وأضاف المصدر أن الليثي تعرض أيضًا لكسر في عدد من الضلوع وكدمات شديدة متفرقة بالجسد، بينما يخضع عدد من أعضاء فرقته للعلاج داخل المستشفى.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارتين بالقرب من مركز ملوي، ما أسفر عن مصرع كل من: أشرف محمد 50 عامًا، ناجح عبد العزيز 46 عامًا، علاء عبد العزيز 38 عامًا.

بينما أصيب كل من: إسماعيل رضا الليثي، سري جمعة (31 عامًا)، شريف سامي (48 عامًا)، حسام محمد (35 عامًا)، ياسمين علي (50 عامًا)، عمر أشرف (13 عامًا)، ومحمد أشرف (35 عامًا).

جرى نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

